Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес нещодавно поїхала досить далеко від дітей через зйомки до нового фільму, проте в мережі показали миле архівне відео, на якому вона зображена з дітьми і мамою.
Дженніфер Лопес з дітьми рідко з'являється на публіці. Вона відноситься до тих зірок, які не виставляють своїх дорогоцінних чад напоказ. Тому кадри. З'явилися на одній з фан-сторінок можна вважати рідкістю. (щоб подивитися-просколльте вниз.
Діти Дженніфер Лопес-Близнюки Макс і Емма (Максиміліан Девід і Емма Мерібел) з'явилися на світ. Коли артистці було 38 років. Батько дітей Дженніфер Лопес-музикант Марк Ентоні. Вона вийшла за нього заміж у 2004 році. Їх сім'я проіснувала до 2014 року.
Що стосується мами Дженніфер Лопес, вона-проста вчителька, проте може похвалитися не менш вражаючою зовнішністю, ніж її зіркова дочка.
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Втім, на відео усі неймовірно красиві.
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