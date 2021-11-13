Співачка Надя Мейхер, яка нещодавно здивувала виступом на шоу" Маска", а також була солісткою групи ВІА Гра, показала себе в новому образі, порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала популярною виконавицею, виступаючи у ВІА Гре з початку нульових по 2011 рік. Після цього зірка довелося покинути групу через вагітність. А нещодавно Надя про себе знову заявила, з'явившись в образі "місяця" на шоу "Маска". Також Мейхер почала створювати власний одяг, відкривши новий бренд. Зірка не забуває і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На нових фото Надя позувала в чорній сукні та босоніжках на шпильках. Зірка стояла біля фіранок, вражаючи своїм виглядом.

"Ділове плаття", - написала Надя.

На другому фото Мейхер розгорнулася спиною, щоб показати, як вона виглядає ззаду. Як можна зрозуміти, Надя рекламує своє ж плаття.

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