Певица Надя Мейхер, которая недавно изумила выступлением на шоу "Маска", а также была солисткой группы ВИА Гра, показала себя в новом образе, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала популярной исполнительницей, выступая в ВИА Гре с начала нулевых по 2011 год. После этого звезда пришлось покинуть группу из-за беременности. А недавно Надя о себе снова заявила, появившись в образе "Луны" на шоу "Маска". Также Мейхер начала создавать собственную одежду, открыв новый бренд. Звезда не забывает и об Инстаграм, где делится многим интересным.

На новых фото Надя позировала в черном платье и босоножках на шпильках. Звезда стояла у занавесок, впечатляя своим видом.

"Деловое платье", - написала Надя.

На втором фото Мейхер развернулась спиной, чтобы показать, как она выглядит сзади. Как можно понять, Надя рекламирует свое же платье.

Напомним, экс-"ВИА Гру" Мейхер в шикарном платье сравнили с легендарной Марией Каллас

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