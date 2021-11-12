Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик, яка ховалася в костюмі Феї на шоу "Маска", нагадала про майбутнє свято і розповіла про подарунки.

Популярна телеведуча ховалася під маскою Феї, але швидко покинула проект, пише Politeka.net. Глядачі засмутилися цьому, адже вважали цю героїню однією з найкрасивіших у другому сезоні.

У новому пості зірка показала фото, зроблене в рамках "Маски". Красуня постала в красивій сукні і стильних аксесуарах. У пості ж Лілія Ребрик нагадала про скором свято - Новий Рік.

"Рівно 50 днів до нового Року 🎄 Скоро почнеться передсвяткова божевільна метушня: пошуки подарунків, прикрас на ялинку, пошуки ялинки! Спочатку буде передчуття дива, а потім цей новорічний антураж навіть трохи набридне 🤣 Ну а поки не набрид - діліться ідеями що кому збираєтеся дарувати? Або вже готуєтеся до свята? Може, в подорож поїдете - куди? Відкривайте секрети!",- написала артистка.

"🥰 Свято наближається 🥰🤩👏👏", "Сукня бомбічна! 🤩 ", "Новий рік вже до нас мчить!🥰Ось це ось новорічний настрій 💞 як я люблю ці хвилювання, суєту і очікування новорічного дива!🤍 ", "Шкода тільки здоров'я не подарувати...",- написали користувачі Мережі.

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