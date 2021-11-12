Відома актриса Анна Саліванчук поділилася в мережі кадром з розкішного відпочинку, на якому показала себе з новою зовнішністю.
Як повідомляє Politeka.net, відома актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук поділилася в своєму Instagram яскравим кадром з закордонного відпочинку. Виявилося, що красуня вирушила до моря в Єгипет і оселилася в розкішному готелі.
На новій фотографії Анна відображена сидячи за столиком на красивій веранді, при цьому її майже повністю закриває квітка в горщику, який опинився на передньому плані. Проте не можна не помітити нову зовнішність актриси - тепер вона ходить з пишними грайливими кучерями, які повністю змінюють її зовнішній вигляд.
У підписі до публікації Саліванчук написала: "Нарешті! Давно заслужений відпочинок!". Користувачі тут же почали коментувати нове фото актриси: "Заслужила", "Гарного відпочинку, дорога туристка", "Гарного відпочинку! Бажаю неймовірних вражень", "Красуня", "Відмінного відпочинку і незабутніх вражень!", "Неймовірно красива"," Ганнуся, ви його заслужили", "Чудового відпочинку!".
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