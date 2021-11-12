Відома співачка і учасниця "Танців з зірками" Ліда Лі (Лідія Скорубська) заінтригувала шанувальників новим релізом.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ліда Лі, яка нещодавно покинула шоу "Танці з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівними фото і заінтригувала релізом.
На нових знімках Ліда відображена в цікавій локації, схоже вона на студії звукозапису. Перед камерою співачка з'явилася в стильному темному піджаку, під яким видно світлу кофтинку. Волосся красуні акуратно укладені і покриті навушниками, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.
У підписі до публікації Ліда Лі заінтригувала шанувальників: "Хто ж перший вгадає дату майбутнього релізу? Залишайте ваші припущення в коментарях!". Одним з перших пост дівчини прокоментував ведучий і блогер Слава Дьомін, він жартівливо написав: "А який приз?".
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