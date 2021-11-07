Певица Лида Ли, бывшая подопечная Дмитрия Монатика, показала образы для "Танців з зірками", в которых брала участие.

Как пишет Politeka.net, Лида Ли изначально работала у Дмитрия Монатика бэк-вокалисткой, а потом попробовала свои силы в талант-шоу, после чего звездный певец начал продюсировать начинающую певицу. А недавно Дмитрий перестал заниматься раскруткой Лиды Ли, о чем сообщил в Инстаграм. После этого певица успела засветится на шоу "Танці з зірками", которое довольно быстро покинула.

На новых сторис в Инстаграм Лида показала образы для шоу. Звезда показала три костюма, которые подготовила для "Танців з зірками".

"А мы что, так и не сделали с вами вторую часть битвы образов с проекта?

Давайте это срочно исправлять и выбирать, какой по вашему мнению образ победил! Драйв и сальса, страсть и пасадобль, или чудачество и самба?", - написала Лида.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Сложно выбирать, всё было круто", "Лида, как же вас не хватает на танцях", "Чудесная самба", "я дико люблю эфир с сальсой, поэтому я за кобру и косички (и у меня как раз с этого образа кусочек есть ахах)".

Напомним, Lida Lee объяснила, что творилось за кулисами после их вылета из "Танців з зірками"

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