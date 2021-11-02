Выбывшая участница проекта "Танців з зірками" молодая певица Lida Lee (Лидия Скорубская) рассказала, как они с партнером пережили вылет с проекта.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Lida Lee в интервью в программе "Світське життя" поделилась эмоциями от того, как для нее закончилось участие в "Танцях з зірками". Так, по словам девушки, когда стало понятно, что они с партнером Алексеем Базелой покидают шоу, плакали все, кроме них самих.

"Плакали все вокруг, кроме нас. Ну, я не поверила, это был такой момент, когда я не понимала, что случилось", - призналась артистка. Партнер девушки по проекту добавил, что после эфира они долго сидели молча в гримерке. А за тем, по словам Лиды, лежали на паркете.

Также певица призналась, что когда она проснулась на следующий день соцсети просто разрывались, украинцы требовали вернуть эту пару на паркет. Чтобы поблагодарить публику за поддержку Лида и Алексей уже вне проекта сняли на видео еще один свой танец – контемп.

Напомним, Вылетевшая из "Танців з зірками" Lida Lee обратилась к своей сопернице Зарицкой: "Сашка, ты...".

Как сообщала Politeka, Lida Lee после вылета с "Танців з зірками" принялась расхваливать другой телепроект: "Вот такая сотня!".

Также Politeka писала, что Замешанная в разводе Дзидзьо Цибульская сошлась в модной битве с экс-подопечной Монатика: "У Лиды Ли эффектнее".