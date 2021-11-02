Выбывшая участница проекта "Танців з зірками" молодая певица Lida Lee (Лидия Скорубская) рассказала, как они с партнером пережили вылет с проекта.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Lida Lee в интервью в программе "Світське життя" поделилась эмоциями от того, как для нее закончилось участие в "Танцях з зірками". Так, по словам девушки, когда стало понятно, что они с партнером Алексеем Базелой покидают шоу, плакали все, кроме них самих.

"Плакали все вокруг, кроме нас. Ну, я не поверила, это был такой момент, когда я не понимала, что случилось", - призналась артистка. Партнер девушки по проекту добавил, что после эфира они долго сидели молча в гримерке. А за тем, по словам Лиды, лежали на паркете.

Лида Ли и Алексей Базела

Также певица призналась, что когда она проснулась на следующий день соцсети просто разрывались, украинцы требовали вернуть эту пару на паркет. Чтобы поблагодарить публику за поддержку Лида и Алексей уже вне проекта сняли на видео еще один свой танец – контемп.

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Лида Ли и Алексей Базела

Напомним, Вылетевшая из "Танців з зірками" Lida Lee обратилась к своей сопернице Зарицкой: "Сашка, ты...".

Как сообщала Politeka, Lida Lee после вылета с "Танців з зірками" принялась расхваливать другой телепроект: "Вот такая сотня!".

Также Politeka писала, что Замешанная в разводе Дзидзьо Цибульская сошлась в модной битве с экс-подопечной Монатика: "У Лиды Ли эффектнее".