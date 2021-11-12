Яркая участница "Танців з зірками" певица Лида Ли заинтриговала поклонников новым релизом.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Лида Ли, которая в одном из прошлых эфиров вылетела из шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников на свой странице Instagram необычным контентом. Так, в этот раз поющая красотка поделилась очаровательными снимками и заинтриговала релизом.

На новых снимках Лида запечатлена в интересной локации, похоже она на студии звукозаписи. Перед камерой певица появилась в стильном темном пиджаке, под которым видно светлую кофточку. Волосы красотки аккуратно уложены и покрыты наушниками, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Лида Ли заинтриговала поклонников: "Кто же первый угадает дату грядущего релиза? Оставляйте ваши предположения в комментариях!". Одним из первых пост девушки прокомментировал ведущий и блогер Слава Демин, он шутливо написал: "А какой приз?".

Напомним, Lida Lee в белоснежном пиджаке без ничего заинтриговала украинцев: "Не просто шалость".

Как сообщала Politeka, Лида Ли показала эффектные образы для популярного шоу, украинцы в восторге: "Страсть и пасадобль".

Также Politeka писала, что Lida Lee объяснила, что творилось за кулисами после их вылета из "Танців з зірками": "Плакали все, кроме...".