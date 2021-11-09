Выбывшая участница проекта "Танців з зірками" молодая певица Lida Lee (Лидия Скорубская) удивила новым образом и заинтриговала шалостями.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Lida Lee, которая недавно покинула шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка удивила новым образом и заинтриговала шалостями.
Как видно, на новом фото загадочная Лида запечатлена в интересной локации и выглядит так, будто что-то задумала. Перед камерой она появилась в белоснежном брючном костюме, под пиджаком которого нет ничего, даже белья. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.
В подписи к публикации Lida Lee заинтриговала поклонников: "В этот вторник случилось просто всё, кроме того, что планировалось. Бывают же такие дни, но тут главное не растеряться и не забывать свои цели! Дорогие ребята, такое тут замышляется! И не просто шалость!".
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Напомним, Вылетевшая из "Танців з зірками" Lida Lee обратилась к своей сопернице Зарицкой: "Сашка, ты...".
Как сообщала Politeka, Lida Lee после вылета с "Танців з зірками" принялась расхваливать другой телепроект: "Вот такая сотня!".
Также Politeka писала, что Замешанная в разводе Дзидзьо Цибульская сошлась в модной битве с экс-подопечной Монатика: "У Лиды Ли эффектнее".