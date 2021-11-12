Популярний український репер Потап (Олексій Потапенко) разом з артистом "Квартал 95" Євгеном Кошовим часто жартують один над одним і цей раз не став винятком.

Українські артисти стали ведучими шоу "Ліга Сміху", передає Politeka.net. Кошовий і Потап люблять пожартувати один над одним.

Цього разу Євген Кошовий розмістив фото, де дивиться Потапу в очі і посміхається. Кадр був зроблений під час зйомки шоу "Ліга Сміху".

"Дивлюся в тебе, як в дзеркало, а голова-то лиса", - написав Кошовий, підколівши репера.

Зазначимо, з 2019 року Євген Кошовий працює ведучим шоу, а Потап склав йому компанію в 2021-му. Змінюється і склад тренерів, в різні роки ними були представники українського шоу-бізнесу.

До слова, місяць тому Кошовий вже викладав спільні фото з Потапом на сцені "Ліги Сміху".

Користувачі Мережі по-різному відреагували на кадри.

"Жека на Юзика став схожий", "❤️❤️❤️😍😍😍😍 які ж ви Класні👍 😊", "норм Ромашка над головою)", "Женю, удачі тобі, ти схожий на мого синочка", - написали користувачі Мережі.

Примітно, що Потап сам кілька сезонів був тренером на проекті. Тепер же він склав компанію Кошовому, кажучи, що це буде в два рази смішніше.

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