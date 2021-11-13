Зірка "Жіночого кварталу", актриса Настя Оруджова, хвалиться "новою" зовнішністю в стильних образах в Instagram, а у відповідь отримує багато компліментів.

Зірка цього року планувала взяти участь у шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net. Артистка під час прогону травмувала ногу, але вирішила танцювати в прямому ефірі. Виступивши, її травма посилилася, Настя пережила операцію, а зараз йде довгий період відновлення.

При цьому Оруджова залишилася в прекрасній формі. Красуня схудла на 30 кілограмів ще навесні.

За словами красуні, вона обмежила вживання цукру і цукровмісних продуктів, а також овочів, що містять крохмаль – картоплю і кукурудзу. Також вона стала зніматися бодіфлексом.

Зараз Анастасія Оруджова хвалиться "новою" зовнішністю, розміщуючи знімки в Інстаграм. На кадрах, розміщених кілька годин тому, артистка позувала в чорному костюмі.

"Красуня", " Хороша!", "Обожнюю", "Настюша, дуже красива", "цариця😍", " дуже красива! Прекрасне обличчя, шкіра порцелянова! Я За Вас "вболівала" в танцях, шкода, що отримали травму. Але ще НЕ вечір! ))) ", "Як лялечка❤️👍 🔥", - обсипали компліментами актрису користувачі Мережі.

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