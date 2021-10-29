В сети опубликовали смонтированный ролик казусных моментов на репетициях актеров "Женского Квартала" и рассказали, что не всегда получается идеально показать номер с первого раза.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице юмористического шоу "Женский квартал" показали поклонникам смонтированное видео, в котором собрали смешные моменты с генеральной репетиции актеров к выступлению.

"На генеральных репетициях концертов "Женского Квартала" случается всякое, но это всегда смешно. Посмотрите сами😂 И не пропустите премьеру нового выпуска уже в эту субботу, в 22:00, на 1+1!",- написали на странице.

Так, зрителям показали, как актеры обсуждают моменты выступления, теряют микрофоны, забывают слова и еще много казусных моментов с репетиции.

Напомним, что недавно актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов проговорился о разводе с женой Ириной, с которой прожил 18 лет в браке. О причинах развода Пикалов не говорил, сказал лишь, что дом оставил бывшей жене.

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