Актриси "Жіночого кварталу" Лера Товстолес, Віра Кекелія, Ірина Сопонару та інші показали свою красу, нічим не прикрившись, отримавши від українців неоднозначні оцінки.

Як пише Politeka.net, "Жіночий квартал" є одним з проектів "Квартал 95", куди увійшли вокалістки" Голосу країни", гумористки" Ліги Сміху", зірки" Improv Live Show", а також актриси з інших проектів. І ось, на сторінці "Эіночого кварталу" в Instagram з'явилися фотографії артисток, який скинули з себе все.

На знімках були Лера Товстолес, Віра Кекелія, Ірина Сопонару, Катерина Нікітіна та інші красуні з "Кварталу".

"У сучасному світі ми часто забуваємо, як важливо бути самим собою і як прекрасно ми виглядаємо справжніми. Незважаючи на картинки в Instagram, жінки хочуть відповідати трендам і моді. Важливо пам'ятати, що кожна жінка - особлива і красива по-своєму. Не потрібно гнатися за штучними трендами. Потрібно полюбити себе. Як це зробити, дівчата розповіли з власного досвіду", - написано було під фото.

Фанати неоднозначно почали коментувати публікацію:

"Все красуні", "а бути голими-це прямо обов'язково?", "А де Кравець?", "Настя Оруджева і тут виділилася) красуня", "я їв взагалі-то"," як ніби всіх з примусу змусили сфоткатися голими", " низько впали. Жінка не повинна бути настільки відкритою. Жінка повинна бути жінкою, а не об'єктом уваги. Розчарування", "Дівчата розчарували, ну чому потрібно обов'язково роздягатися, світ збожеволів", " Дівчата, якщо чесно, то це вже занадто, вам не здається???".

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