Відома гумористка і актриса з "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару порівняли з легендарною актрисою Мерелін Монро.
Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару є відомою українською гумористкою. Вона прославилася своєю участю в шоу "Жіночий квартал". Дівчина почала свою кар'єру в команді КВН "Вінницькі перці". Також вона брала участь у безлічі гумористичних шоу як актриса або комік.
Так, на цей раз актриса опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ірина Сопонару з незвичайною для себе зачіскою - дрібні кучері. Вона позує на камеру дивлячись вниз, показуючи свій макіяж і лялькове обличчя.
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