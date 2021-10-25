Известная юмористка и актриса из "Женского квартала" Ирина Сопонару сравнили с легендарной актрисой Мэрилин Монро.

Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці". Также она принимала участие во множестве юмористических шоу как актриса или комик.

Ирина Сопонару, Женский квартал

Так, на этот раз актриса опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ирина Сопонару с необычной для себя прической - мелкие кудри. Она позирует на камеру глядя вниз, показывая свой макияж и кукольное лицо.

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Поклонники: "Какая красота!", "Как говорили в сериале «Моя улюблена страшко»: «Капець млинець, яка файна жіночка!»", "Наша красота", " Наша Украинская Мерлин ))", "Милый красивый ангел", "Шо за богиня".

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