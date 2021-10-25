Известная юмористка и актриса из "Женского квартала" Ирина Сопонару сравнили с легендарной актрисой Мэрилин Монро.

Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці". Также она принимала участие во множестве юмористических шоу как актриса или комик.

Так, на этот раз актриса опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ирина Сопонару с необычной для себя прической - мелкие кудри. Она позирует на камеру глядя вниз, показывая свой макияж и кукольное лицо.

Поклонники: "Какая красота!", "Как говорили в сериале «Моя улюблена страшко»: «Капець млинець, яка файна жіночка!»", "Наша красота", " Наша Украинская Мерлин ))", "Милый красивый ангел", "Шо за богиня".

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