Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова, яка отримала серйозну травму коліна на шоу "Танці з зірками", поділилася із шанувальниками новою світлиною.
Як пише Politeka.net, 29-річна українська гумористка Анастасія Оруджова – талановита акторка "Жіночого кварталу". Дівчина прославилася після участі в проєктах "Ліга сміху" та "Ігри приколів". До того ж, Оруджова стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками", однак через серйозну травму коліна була змушена припинити участь в проєкті.
Так, Оруджовій зробили складну операцію на коліні. За прогнозами лікарів, щоб повністю відновитися акторці знадобиться понад пів року. Попри це, Настя вже починає виходити на сцену, спираючись на милиці.
У своєму Instagram зірка "Жіночого кварталу" часто ділиться світлинами та жартує. Цього разу Настя вирішила кардинально "змінити" імідж та показала своє фото, до якого прифотошопила голову кореянки.
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"Я, до речі, вам не казала, але в душі я дуже красива корейська школярка)))", - написала Оруджова.
Рaніше Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Оруджова дала слушну пораду українцям: "Говори-не говори, скандаль не скандаль...".
Нагадаємо, що зірка "Жіночого кварталу" буде пересуватися на милицях, що сталося: "Я трьох чоловіків пережила".
A ще Politeka повідомляла, що схудлій зірці "Жіночого кварталу" зробили термінову операцію: "Виявилося все набагато гірше".