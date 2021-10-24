Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова, яка отримала серйозну травму коліна на шоу "Танці з зірками", поділилася із шанувальниками новою світлиною.

Як пише Politeka.net, 29-річна українська гумористка Анастасія Оруджова – талановита акторка "Жіночого кварталу". Дівчина прославилася після участі в проєктах "Ліга сміху" та "Ігри приколів". До того ж, Оруджова стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками", однак через серйозну травму коліна була змушена припинити участь в проєкті.

Так, Оруджовій зробили складну операцію на коліні. За прогнозами лікарів, щоб повністю відновитися акторці знадобиться понад пів року. Попри це, Настя вже починає виходити на сцену, спираючись на милиці.

У своєму Instagram зірка "Жіночого кварталу" часто ділиться світлинами та жартує. Цього разу Настя вирішила кардинально "змінити" імідж та показала своє фото, до якого прифотошопила голову кореянки.

"Я, до речі, вам не казала, але в душі я дуже красива корейська школярка)))", - написала Оруджова.

Рaніше Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Оруджова дала слушну пораду українцям: "Говори-не говори, скандаль не скандаль...".

Нагадаємо, що зірка "Жіночого кварталу" буде пересуватися на милицях, що сталося: "Я трьох чоловіків пережила".

A ще Politeka повідомляла, що схудлій зірці "Жіночого кварталу" зробили термінову операцію: "Виявилося все набагато гірше".