Звезда "Жіночого кварталу" Анастасия Оруджова, которая получила серьезную травму колена на шоу "Танці з зірками", поделилась с поклонниками новой фотографией.

Как пишет Politeka.net, 29-летняя украинская юмористка Анастасия Оруджова – талантливая актриса "Жіночого кварталу". Девушка прославилась после участия в проектах "Лига смеха" и "Игры приколов". К тому же, Оруджова стала участницей нового сезона шоу "Танці з зірками", однако из-за серьезной травмы колена была вынуждена прекратить участие в проекте.

Так, Оруджовой сделали сложную операцию на колене. По прогнозам врачей, чтобы полностью восстановиться актрисе понадобится более пол года. Несмотря на это, Настя уже начинает выходить на сцену, опираясь на костыли.

В своем Instagram звезда "Жіночого кварталу" часто делится фотографиями и шутит. В этот раз Настя решила кардинально изменить имидж и показала свое фото, до которого прифотошопила голову кореянки.

"Я, кстати, вам не говорила, но в душе я очень красивая корейская школьница)))", - написала Оруджова.

Ранее Politeka писала, что звезда "Жіночого кварталу" Оруджова дала дельный совет украинцам: "Говори-не говори, скандаль не скандаль...".

Напомним, что звезда "Жіночого кварталу" будет передвигаться на костылях, что произошло: "Я троих мужчин пережила".

A еще Politeka сообщала, что похудевшей звезде "Жіночого кварталу" сделали срочную операцию: "Оказалось все гораздо хуже".