Учасниця "Танці з зірками" і актриса "жіночого кварталу" Анастасія Оруджова порвала зв'язки на тренуванні

Вчора ввечері відбувся другий ефір нового сезону танцювального шоу, в якому учасниця «жіночого кварталу» Анастасія Оруждова, що перед шоу скинула 30 кг, не змогла виступити через серйозну травму. Тепер зірку чекає довгий період реабілітації.

Як розповіла сама Настя і її колеги, тепер її чекає довгий процес відновлення, який займе більше восьми місяців. Через це вона вже не зможе продовжити свою участь в "Танцях з зірками".

"Мене прооперували. З Коліном виявилося все набагато гірше, ніж ми всі думали, мені потрібна була термінова операція. Так що мої танці закінчуються. Моє серце розбите", - розповіла Оруджова.

Колеги спробували підтримати артистку і сказали, що чекають її в наступному сезоні;

"Настя покидає проект, дуже шкода, вона була моєю фавориткою. Але здоров'я найважливіше. Ми ще багато разів побачимо цю яскраву зірку".

Причому сама дівчина розповіла в Instagram, як вона зверталася в лікарню.

Українці відразу помітили проблеми Анастасії, коментуючи танець дівчини:

"Видно, як Насті хочеться танцювати і брати участь.. Сподіваюся її травма з ніжкою цьому не зашкодить. У неї дуже багато чарівності, хотілося б більше танцю", " Народ, вона з порваною зв'язкою танцює, ви норм?", " Настя дуже сильно переграє, до того ж, постановка на дні", "якщо чесно, то танців не було".

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