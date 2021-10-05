На реабілітацію може піти більше, ніж півроку

Гумористка Анастасія Оруджова, яку замінили на "Танцях зірками" Олександрою Машлятіною, вперше вийшла на сцену після травми.

Як пише Politeka.net, 29-річна українська акторка та гумористка Анастасія Оруджова, яка прославилася після участі в проєктах "Ліга сміху", "Жіночий квартал", "Ігри приколів", погодилася взяти участь у новому сезоні танцювального проєкту "Танці з зірками".

Однак вже після першого ефіру шоу з’ясувалося, що на репетиціях Оруджова отримала серйозну травму коліна, тому більше на паркеті гумористка не з’явиться. Її замінила колега по цеху Олександра Машлятіна.

Зараз Анастасія вже перенесла складну операцію на коліні й попереду в неї довгий період реабілітації, який, за прогнозами лікарів, може зайняти більше півроку. Гумористка ходить операючись на милиці. Саме так вона з’явилася на сцені "Жіночого кварталу", де зачитала монолог про скандали між чоловіками та жінками. Про це повідомила "Культурная прачечная" у Telegram.

"Я технологію скандалу можу легко викладати. На цьому я собаку з'їла і трьох чоловіків пережила", - почала жартувати Настя.

Зауважимо, що Олександра Машлятіна, яка замінила травмовану колегу на "Танцях з зірками" та танцювала в парі з Денисом Самсоном, уже також покинула проєкт.

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