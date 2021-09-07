Українська актриса Анастасія Оруджова, зірка "Жіночого кварталу", розповіла про проблему з Коліном

Як пише Politeka.net, Анастасія Оруджова перед початком нового сезону" Танці з зірками " порвала зв'язки. Про це дівчина розповіла в Instagram, де поділилася сторіс. Красуня зазначила, що вночі робила МРТ коліна.

Але Анастасію це не зупинило і вона вийшла на паркет, де танцювала з Денисом Самсоном, дворазовим чемпіоном України.

Українці відразу помітили проблеми Анастасії, коментуючи танець дівчини:

"Видно, як Насті хочеться танцювати і брати участь.. Сподіваюся її травма з ніжкою цьому не зашкодить. У неї дуже багато чарівності, хотілося б більше танцю", " Люди, вона з порваною зв'язкою танцює, ви норм?", " Настя дуже сильно переграє, до того ж, постановка на дні", "якщо чесно, то танців не було".



А на новому сторіс в Instagram Оруджова показала, хто допомагає їй з Коліном.

"Ці люди рятують моє коліно, щоб я змогла вийти на паркет", - написала Анастасія.

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