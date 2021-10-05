Юмористка Анастасия Оруджова, которую заменили на "Танцяї з зірками" Александрой Машлятиной, впервые вышедшей на сцену после травмы.
Как пишет Politeka.net, 29-летняя украинская актриса и юмористка Анастасия Оруджова, которая прославилась после участия в проектах "Лига смеха", "Женский квартал", "Игры приколов", согласилась принять участие в новом сезоне танцевального проекта "Танці з зірками".
Однако уже после первого эфира шоу выяснилось, что на репетициях Оруджова получила серьезную травму колена, поэтому больше на паркете юмористка не появится. Ее заменила коллега по цеху Александра Машлятина.
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Сейчас Анастасия уже перенесла сложную операцию на колене и впереди у нее долгий период реабилитации, который, по прогнозам врачей, может занять больше полугода. Юмористка ходит операясь на костыли. Именно так она появилась на сцене "Женского Квартала", где зачитала монолог о скандалах между мужчинами и женщинами. Об этом сообщила "Культурная прачечная" в Telegram.
"Я технологию скандала могу легко преподавать. На этом я собаку съела и трех мужчин пережила", - начала шутить Настя.
Заметим, что Александра Машлятина, которая заменила травмированную коллегу на "Танцях з зірками" и танцевала в паре с Денисом Самсоном, уже также покинула проект.
Ранее Politeka писала, что похудевшей звезде "Женского Квартала" сделали срочную операцию:"оказалось все гораздо хуже".
Напомним, что звезда "Женского Квартала" провалилась на "Танцях з зірками", выяснилась причина: "Люди, она с порванной...".
A еще Politeka сообщала, что похудевшая на 30 кг участница "Танців з зірками" Оруджова поразила откровением: "Главное все это пережить".