На реабилитацию может уйти больше, чем полгода

Юмористка Анастасия Оруджова, которую заменили на "Танцяї з зірками" Александрой Машлятиной, впервые вышедшей на сцену после травмы.

Как пишет Politeka.net, 29-летняя украинская актриса и юмористка Анастасия Оруджова, которая прославилась после участия в проектах "Лига смеха", "Женский квартал", "Игры приколов", согласилась принять участие в новом сезоне танцевального проекта "Танці з зірками".

Однако уже после первого эфира шоу выяснилось, что на репетициях Оруджова получила серьезную травму колена, поэтому больше на паркете юмористка не появится. Ее заменила коллега по цеху Александра Машлятина.

Сейчас Анастасия уже перенесла сложную операцию на колене и впереди у нее долгий период реабилитации, который, по прогнозам врачей, может занять больше полугода. Юмористка ходит операясь на костыли. Именно так она появилась на сцене "Женского Квартала", где зачитала монолог о скандалах между мужчинами и женщинами. Об этом сообщила "Культурная прачечная" в Telegram.

"Я технологию скандала могу легко преподавать. На этом я собаку съела и трех мужчин пережила", - начала шутить Настя.

Заметим, что Александра Машлятина, которая заменила травмированную коллегу на "Танцях з зірками" и танцевала в паре с Денисом Самсоном, уже также покинула проект.

Ранее Politeka писала, что похудевшей звезде "Женского Квартала" сделали срочную операцию:"оказалось все гораздо хуже".

Напомним, что звезда "Женского Квартала" провалилась на "Танцях з зірками", выяснилась причина: "Люди, она с порванной...".

A еще Politeka сообщала, что похудевшая на 30 кг участница "Танців з зірками" Оруджова поразила откровением: "Главное все это пережить".