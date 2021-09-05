Учасниця "Танці з зірками" і актриса "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова розповіла про свою мрію і про участь у проекті

Як передає Politeka.net, Анастасія Оруджова є відомою українською актрисою і гумористою. Нещодавно вона оголосила про те, що стала новою учасницею шоу "Танці з зірками". Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз актриса "Жіночого кварталу" дала інтерв'ю, де вона розповіла про те, який може бути на проєкті, про те, як її підтримали батьки і про свою мрію.

"Взагалі мої рідні за який-небудь "двіж". Я вам так скажу. Я в порівнянні зі своїми батьками-стара жінка тому що я по 10 разів думаю робити не робити. А у мене батьки такі, вони легкі на підйом і вони: "Та звичайно, скільки там цьому житті, танцюй, клас. Ти ж любиш танцювати? Ти ж любиш музику? Так іди танцюй.",- поділилася Анастасія.

Також вона розповіла про те, якою вона хоче себе бачити на паркеті.

"Я можу бути смішною, але не хочу бути незграбною. І я хочу бути сексуальною і пристрасною", - зізналася актриса.

Також Анастасія розповіла про те, що участь у такому проекті була її мрією, але вона навіть не мала на увазі, яка це важка праця.

"Насправді це була моя мрія. Брати участь у такому масштабному проєкті. Але я дійсно не уявляла як це складно, яка це копітка робота все вчити. Зараз я по чуть-чуть починаю входити в цей режим і така: "О Боже, головне все це пережити". Однак це новий досвід і думаю що все буде круто", - поділилася артистка.

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