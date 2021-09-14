Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова звернулася до шанувальників після своєї несподіваної заміни на шоу "Танці з зірками"

Як відомо, популярна артистка стала однією з учасниць нового сезону танцювального шоу. Оруджова взяла участь у зйомках прем'єри сезону, проте вже в другому епізоді з'ясувалося, що зірка більше не з'явиться на шоу. Як пише Politeka.net, після цієї звістки Оруджова в своєму Instagram емоційно звернулася до своїх шанувальників.

"Я не блогер і не знаю, як це все правильно робиться, але просто хотіла вам подякувати за всю ту підтримку, яку я відчуваю, за нереальну кількість ваших повідомлень...і я обіцяю, що я всім відповім", - почала артистка.

Вона зізналася, що для неї всі ці повідомлення зараз дуже важливі, тому вона постарається поступово відповісти на кожне. Артистка підкреслила, що після операції у неї з'явилося багато вільного часу.

"А ще я хочу сказати, щоб ви про мене не переживали, що я лікуюся, все зі мною буде добре, мені подарували браслет від пристріту. І взагалі після операції я відкрила печиво з побажаннями і там було написано, що без великих перешкод не буває великих перемог. А якщо вже не вірити печінкою, то я не знаю, кому вірити в цьому житті. І я вас всіх ось так сильно обіймаю!", - підсумувала Оруджова.

Нагадаємо, що під час підготовки до першого ефіру Анастасія отримала травму коліна. Пошкодження виявилося серйозним: зірка перенесла операцію і тепер їй належить довгий період відновлення, який за прогнозами лікарів може зайняти більше 8 місяців. Замінила Оруджову на "Танцях" її колега по "Жіночому кварталу" Олександра Машлятіна.

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