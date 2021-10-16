Гумористка Анастасія Оруджова, яка через травму була змушена покинути шоу "Танці з зірками", розповіла, як виходить з конфліктних ситуацій.
Не так давно зірка отримала травму на шоу "Танці з зірками". За словами Оруджової, все сталося на прогоні - вона відчула біль в коліні, лікарі діагностували у неї порвану зв'язку і надірваний корінь меніска. Однак у першому ефірі артистка все ж вирішила станцювати, що посилило її травму.
Зараз гумористка ходить на милицях, і готується до другої операції, а далі до реабілітації.
Зірка дала інтерв'ю УНІАН, в якому не тільки розповіла про свою травму, а й поділилася про те, як виходить з конфліктних ситуацій.
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За словами Анастасії Оруджової, вона обговорює всі спірні питання. Як зазначає зірка, люди однаково один в одному зацікавлені, тому у вирішенні конфлікту завжди допоможе діалог.
Якщо ж немає конструктивної бесіди, то навіть скандали не допоможуть: "Говори-не говори, скандаль не скандаль...".
Також артистка розповіла, що зараз її серце вільне, проте вона відчуває підтримку сім'ї і близьких, і з будь-якими труднощами справляється тільки завдяки ним.
Зазначимо, Анастасія Оруджова зараз продовжує роботу, виступаючи на сцені на милицях.
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