Юмористка Анастасия Оруджова, которая из-за травмы была вынуждена покинуть шоу "Танці з зірками", рассказала, как выходит из конфликтных ситуаций.

Не так давно звезда получила травму на шоу "Танці з зірками". По словам Оруджовой, все произошло на прогоне - она почувствовала боль в колене, врачи диагностировали у нее порванную связку и надорванный корень мениска. Однако в первом эфире артистка все же решила станцевать, что усугубило ее травму.

Сейчас юмористка ходит на костылях, и готовится ко второй операции, а далее к реабилитации.

Звезда дала интервью УНИАН, в котором не только рассказала о своей травму, но и поделилась о том, как выходит из конфликтных ситуаций.

По словам Анастасии Оруджовой, она обсуждает все спорные вопросы. Как отмечает звезда, люди одинаково друг в друге заинтересованы, поэтому в решении конфликта всегда поможет диалог.

Если же нет конструктивной беседы, то даже скандалы не помогут: "Говори-не говори, скандаль не скандаль… "

Также артистка рассказала, что сейчас ее сердце свободно, однако она чувствует поддержку семьи и близких, и с любыми трудностями справляется только благодаря ним.

Отметим, Анастасия Оруджова сейчас продолжает работу, выступая на сцене на костылях.

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