Звезда "Женского квартала" Настя Оруджова, которой так и не удалось принять участие в шоу "Танці з зірками", дала интервью, затронув тему своей сложной травмы.

Настя Оруджова решила принять участие в шоу "Танці з зірками". Однако после первого эфира звезде пришлось покинуть проект. Виной всему оказалась тяжелая травма.

В своем интервью "УНИАН" юмористка рассказала, что почувствовала резкую боль в колене во время прогона. Колено отекло, а МРТ выявило порванную связку и надорванный корень мениска. Из-за эйфории от проекта Оруджова приняла решение все же танцевать, и в итоге травма осложнилась.

Звезду прооперировали, а через несколько месяцев ее ждет повторное хирургическое вмешательство, далее - восстановление с интенсивной реабилитацией, которое займет примерно около 7 месяцев.

Жизнь после травмы у Анастасии Оруджовой изменилась. Бешеный ритм после операции превратился в спокойную рутину, что было сложно для артистки.

Позже звезда вышла на костылях на сцену "Женского квартала", однако она признает - пока не особо пришла в форму и очень устает.

"Наверное, пока еще много энергии расходуется на восстановление. Хотя объективно с каждым днем сил все больше", - поделилась юмористка.

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