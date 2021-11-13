Звезда "Женского квартала", актриса Настя Оруджова, хвастается "новой" внешностью в стильных образах в Инстаграм, а в ответ получает много комплиментов.

Звезда в этом году планировала принять участие в шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Артистка во время прогона травмировала ногу, но решила танцевать в прямом эфире. Выступив, ее травма усугубилась, Настя пережила операцию, а сейчас идет долгий период восстановления.

При этом Оруджова осталась в прекрасной форме. Красотка похудела на 30 килограммов еще весной.

По словам красотки, она ограничила употребление сахара и сахаросодержащих продуктов, а также овощей, содержащих крахмал – картофеля и кукурузы. Также она стала сниматься бодифлексом.

Сейчас Анастасия Оруджова хвастается "новой" внешностью, размещая снимки в Инстаграм. На кадрах, размещенных несколько часов назад, артистка позировала в черном костюме.

"Красотка", "Хороша!", "Обожаю", "Настюша, очень красивая", "Царица 😍", "Очень красивая! Прекрасное лицо, кожа фарфоровая! Я за Вас " болела" в Танцах, жаль, что получили травму. Но ещё не вечер! )))", "Как куколка❤️👍🔥", - осыпали комплиментами актрису пользователи сети.

Напомним, звезду "Женского квартала" ждет еще одна операция после травмы на "Танцях з зірками"

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