Зірка серіалу "Скажене весілля" Анна Трінчер поділилася в мережі спекотним фото з відпочинку, який провела зі своїм бойфрендом.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка і актриса Анна Трінчер, яка нещодавно представила провокаційний кліп "По губах", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у своєму профілі спекотне фото з відпочинку, звідки нещодавно повернулася.

На знімку Анна відображена біля басейну, а за її спиною видно Пальми, пляжні бунгало і море. Перед камерою дівчина з'явилася у вузькому злитому купальнику чорного кольору, який красиво підкреслив витончену фігурку. Її довге розкішне волосся розпущене і прикрашене червоною квіткою, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Трінчер написала: "А мона назад? До речі, я походу в тіньовому лазні. Просто спробуйте відзначити мене в сторіс або знайти швидко в пошуковику. Якщо не виходить - допоможіть мені вийти з нього! Просто включи повідомлення на мої пости і сторіс". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Красуня", "Вогонь", "Так, не могли знайти що б скасувати на сторіс", "Так, не можна відзначити і знаходить тільки фансторінку", "Яка ти красива", "Бездоганна", "Просто красуня".

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