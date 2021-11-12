Звезда сериала "Скажене весілля" Анна Тринчер поделилась в сети жарким фото с отдыха, который провела со своим бойфрендом.

Как сообщает Politeka.net, известная певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно представила провокационный клип "По губам", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в своем профиле жаркое фото с отдыха, откуда недавно вернулась.

На снимке Анна запечатлена у бассейна, а за ее спиной видно пальмы, пляжные бунгало и море. Перед камерой девушка появилась в узком слитном купальнике черного цвета, который красиво подчеркнул изящную фигурку. Ее длинные роскошные волосы распущены и украшены красным цветком, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Тринчер написала: "А мона обратно? Кстати, я походу в теневом бане. Просто попробуйте отметить меня в сторис или найти быстро в поисковике. Если не получается – ПОМОГИТЕ мне выйти с него! Просто включи уведомления на мои посты и сторис". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Красотка", "Огонь", "Да не могли найти что б отменить на сторис", "Да, нельзя отметить и находит только фанстраницу", "Какая ты красивая", "Безупречна", "Просто красотка".

Напомним, Анна Тринчер задрала модное платье от Андре Тана и поразила видом: "Японская девочка".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в черном кружеве пощекотала нервы мужчин недетской фотосессией: "И хочется, и колется".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер в модном купальнике похвасталась загаром под пальмами: "Шик, блеск, красота".