Невістка Софії Ротару Світлана Євдокименко виклала в мережу знімок з дочкою і сином, який позує обійнявшись з дівчиною-моделлю.

Як повідомляє Politeka.net, Світлана Євдокименко - дружина єдиного сина легендарної співачки Софії Ротару. У своїх Instagram-сторіс жінка виклала яскраве фото з дітьми, на якому також можна побачити ймовірну кохану її сина Анатолія Євдокименка.

Як видно, фотографію зробила Соня Євдокименко, вона відобразила себе, маму і брата з дівчиною на відпочинку. Вони стоять на пірсі, а за ними видно пришвартовані яхти і красиві гори.

27-річний онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко обіймає за талію Елізабет Трейгерман, вона вельми популярна модель. До слова, Дівчина у своїх сторіс також опублікувала цей кадр.

"Натисни сюди і покажи один свій літній день", - підписала сторіс світла Євдокименко.

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