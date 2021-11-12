Невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко выложила в сеть снимок с дочерью и сыном, который позирует в обнимку с девушкой-моделью.

Как сообщает Politeka.net, Светлана Евдокименко – супруга единственного сына легендарной певицы Софии Ротару. В своих Instagram-сторис женщина выложила яркое фото с детьми, на котором также можно увидеть вероятную возлюбленную ее сына Анатолия Евдокименко.

Как видно, фотографию сделала Соня Евдокименко, она запечатлела себя, маму и брата с девушкой на отдыхе. Они стоят на пирсе, а за ними видно пришвартованные яхты и красивые горы.

27-летний внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко обнимает за талию Элизабет Трейгерман, она весьма популярная модель. К слову, девушка в своих сторис также опубликовала этот кадр.

"Нажми сюда и покажи один свой летний день", - подписала сторис Светла Евдокименко.

Напомним, Невестка Ротару показала свою дочь Соню во всей красе: домашние кадры.

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