Невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко выложила в сеть снимок с дочерью и сыном, который позирует в обнимку с девушкой-моделью.
Как сообщает Politeka.net, Светлана Евдокименко – супруга единственного сына легендарной певицы Софии Ротару. В своих Instagram-сторис женщина выложила яркое фото с детьми, на котором также можно увидеть вероятную возлюбленную ее сына Анатолия Евдокименко.
Как видно, фотографию сделала Соня Евдокименко, она запечатлела себя, маму и брата с девушкой на отдыхе. Они стоят на пирсе, а за ними видно пришвартованные яхты и красивые горы.
27-летний внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко обнимает за талию Элизабет Трейгерман, она весьма популярная модель. К слову, девушка в своих сторис также опубликовала этот кадр.
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"Нажми сюда и покажи один свой летний день", - подписала сторис Светла Евдокименко.
Напомним, Невестка Ротару показала свою дочь Соню во всей красе: домашние кадры.
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