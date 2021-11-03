Внучка Софии Ротару, которая в этом году стала Национальной легендой Украины, Соня Евдокименко показала стильную шубку, опубликовав новое видео в социальной сети Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко является популярной блогеркой в Инстаграм. Внучка Ротару живет в Нью-Йорке, где нашла жениха-миллионера, который вошел в список Форбс.
На новых кадрах, которые Соня опубликовала в Инстаграм, звезда была в светлой шубе. Также Евдокименко надела стильный топик, который идеально подчеркнул формы девушки.
"Чем вы хотите, чтобы вас запомнили?", - написала Соня.
Пополнение в семье Ротару: внучка раскрыла имя малышки и показала умилительные кадры
Горе в семье ведущего Анатолия Анатолича поразило DZIDZIO, Alyona Alyona, Витвицкую и других: "Не верится..."
"Разделяем горечь потери": остановилось сердце выдающегося харьковчанина
Ковид в Украине: в Раде готовят усиление наказания гражданам, "до 3 лет тюрьмы"
Власова после вылета из "Танців з зірками" проговорилась: "Кухар говорит словами..."
Брат Сони прокомментировал публикацию, поставив смайлик в виде сердечка.
Народной артистке и национальной легенде Украине Софии Ротару понравилось видео внучки, ведь звезда поставила лайк.
Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарий:
"Откуда топ?"
Напомним, счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках
Также Politeka писала, что пополнение в семье Софии Ротару, внучка показала их с женихом кучерявого малыша
А еще Politeka сообщала, что внучка Софии Ротару очаровала стильным образом в брючном костюме