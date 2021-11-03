Внучка Софии Ротару, которая в этом году стала Национальной легендой Украины, Соня Евдокименко показала стильную шубку, опубликовав новое видео в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко является популярной блогеркой в Инстаграм. Внучка Ротару живет в Нью-Йорке, где нашла жениха-миллионера, который вошел в список Форбс.

На новых кадрах, которые Соня опубликовала в Инстаграм, звезда была в светлой шубе. Также Евдокименко надела стильный топик, который идеально подчеркнул формы девушки.

"Чем вы хотите, чтобы вас запомнили?", - написала Соня.

Брат Сони прокомментировал публикацию, поставив смайлик в виде сердечка.

Народной артистке и национальной легенде Украине Софии Ротару понравилось видео внучки, ведь звезда поставила лайк.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарий:

"Откуда топ?"

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