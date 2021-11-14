Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка вражає доглянутим і моложавим виглядом, з'явилася в трендовому червоній сукні і похвалилася підтягнутою фігурою.
Зараз Дженніфер зайнята зйомками нового фільму, в якому спробує себе в новій ролі. При цьому артистка не розповідає деталі для більшої інтриги.
Фанати отримали кілька знімків перед завершенням зйомок і були вражені виглядом артистки з короткою стрижкою, світлими локонами і в червоній обтягуючій сукні з блискітками.
Зірка виглядала дуже добре і помітно молодше свого віку. Без зайвих прикрас Дженніфер виглядала навіть молодше звичайного:
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"Я чекала цей фільм 2 роки і тепер не можу дочекатися; тільки вона! фатальна бестія; яка шикарна; неймовірно, давно такого не бачила, їй йде стрижка; як цукерка і обгортка яскрава; ми всі чекаємо, просто любите її, вона така природна актриса, для неї це здається легким справа... вже, на мій погляд, володарка Оскара; Дженіфер супер, красуня, впевнена, сексуальна❤», - пишуть фанати.
Багато хто не вірить Дженніфер, адже 52-річна знаменитість виглядає молодше своїх років. У короткому топіку зірка легко довела, що все ще хороша собою і багато займається. Прес Лопес було видно і без ефектного позування.
Варто також відзначити, що зазвичай на публіці Лопес з'являється в сукнях з вирізами і в нарядах з блискітками. А ось в повсякденності, як видно, Лопес вибирає виключно одяг для зручності.
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