Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая впечатляет ухоженным и моложавым видом, появилась в трендовом красном платье и похвасталась подтянутой фигурой.

Сейчас Дженнифер занята съемками нового фильма, в котором попробует себя в новой роли. При этом артистка не рассказывает детали для большей интриги.

Фанаты получили несколько снимков перед завершением съемок и были впечатлены видом артистки с короткой стрижкой, светлыми локонами и в красном обтягивающем платье с блестками.

Звезда выглядела очень хорошо и заметно моложе своего возраста. Без лишних украшений Дженнифер выглядела даже моложе обычного:

«Я ждала этот фильм 2 года и теперь не могу дождаться; только она! роковая бестия; какая шикарная; невероятно, давно такого не видела, ей идет стрижка; как конфетка и обертка яркая; Мы все ждем, просто любите ее, она такая естественная актриса, для нее это кажется легким дело... уже, на мой взгляд, обладательница Оскара; Дженифер супер, красотка, уверенная, сексуальная❤», - пишут фанаты.

Многие не верят Дженнифер, ведь 52-летняя знаменитость выглядит моложе своих лет. В коротком топике звезда легко доказала, что все еще хороша собой и много занимается. Пресс Лопес был виден и без эффектного позирования.

Стоит также отметить, что обычно на публике Лопес появляется в платьях с вырезами и в нарядах с блестками. А вот в повседневности, как видно, Лопес выбирает исключительно одежду для удобства.

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