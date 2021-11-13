Відома турецька актриса Мер'єм Узерлі з "чудового століття" досить часто зустрічається зі скандально відомою моделлю і телеведучою Вікторією Боней, з якою вони подружилися на Каннському фестивалі.

У мережі вирішили обговорити незвичайну дружбу між "Хюррем-султан" і Вікторією Боней. На думку користувачів Instagram, Мер'єм Узерлі і скандальну російську тусовщицю пов'язує давня дружба, в яку мало хто вірить.

Як відомо, у Вікторії Боні на батьківщині скандальна репутація – багато хто пам'ятає її участь у проекті «Дом-2». Після нього вона зачарувала ірландського бізнесмена, мільйонера Алекса Смерфіта, народила йому дочку. Але все ж пара розійшлася, після чого Боня вже зачарувала француза П'єра Андюрана-власника Andurand Capital, активи якого оцінюються в $2 млрд

Тоді вона почала відвідувати різні заходи.

«У 2016 році Вікторія відвідала Канський фестиваль і там особисто познайомилася з Мер'єм Узерлі. Російська красуня розповіла, як дивилася всі серії саги «Величне століття» і що вона – фанатка актриси. Дівчата подружилися і з того часу досить часто зустрічаються, разом ходять на шопінг і в ресторани, їздять в гості один до одного» - сказано в описі.

У мережі відреагували:

"Судячи з обличчя Мер'єм, їх пов'язує один невдалий пластичний хірург; Ну і правильно робить життя одне, насолоджується життям; красуня!!; Дружба з Бонею псує Мер'єм репутацію; бачили б Боню без фотошопу».

Раніше Узерлі виклала на своїй сторінці кілька незвичайних кадрів з нової атмосферної зйомки, на яких показала себе крупним планом.

Як видно, на нових фотографіях Мер'єм відображена на знімальному майданчику, мабуть, зараз актриса знімається в новому проекті. На знімках її можна побачити в цікавому образі, її волосся розпущене і недбало укладене, а ідеальне обличчя знято крупним планом.

Нагадавши, Узерлі з" чудового століття "показала, як її змінюють перед зйомками:" Вау, скільки любові...".

Як повідомляла Politeka, Узерлі з " чудового століття "в сукню з вирізом рознесли через нову фотосесії:"це огидно".

Також Politeka писала, що Узерлі з " чудового століття "на шпильці прогулялася вулицями Лондона:"Хюррем, вогонь".