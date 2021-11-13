Известная турецкая актриса Мерьем Узерли из "Великолепного века" довольно часто встречается со скандально известной моделью и телеведущей Викторией Боней, с которой они подружились на Каннском фестивале.

В сети решили обсудить необычную дружбу между «Хюррем-султан» и Викторией Боней. По мнению пользователей Инстаграм, Мерьем Узерли и скандальную российскую тусовщицу связывает давняя дружба, в которую мало кто верит.

Как известно, у Виктории Бони на родине скандальная репутация – многие помнят ее участие в проекте «Дом-2». После него она очаровала ирландского бизнесмена, миллионера Алекса Смерфита, родила ему дочь. Но все же пара разошлась, после чего Боня уже очаровала француза Пьера Андюрана – владельца Andurand Capital, активы которого оцениваются в $2 млрд

Тогда она начала посещать разные мероприятия.

«В 2016 году Виктория посетила Канский фестиваль и там лично познакомилась с Мерьем Узерли. Русская красотка рассказала, как смотрела все серии саги «Великолепный век» и что она – фанатка актрисы. Девушки подружились и с того времени довольно часто встречаются, вместе ходят на шоппинг и в рестораны, ездят в гости друг к другу» - сказано в описании.

В сети отреагировали:

«Судя по лицу Мерьем, их связывает один неудачный пластический хирург; Ну и правильно делает жизнь одна, наслаждается жизнью; Красотка!!; Дружба с Боней портит Мерьем репутацию; видели бы Боню без фотошопа».

Ранее Узерли выложила на своей странице несколько необычных кадров из новой атмосферной съемки, на которых показала себя крупным планом.

Как видно, на новых фотографиях Мерьем запечатлена на съемочной площадке, видимо, сейчас актриса снимается в новом проекте. На снимках ее можно увидеть в интересном образе, ее волосы распущены и небрежно уложены, а идеальное лицо снято крупным планом.

Напомним, Узерли из "Великолепного века" показала, как ее меняют перед съемками: "Вау, сколько любви...".

Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" в платье с вырезом разнесли из-за новой фотосессии: "Это отвратительно".

Также Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" на шпильке прогулялась по улицам Лондона: "Хюррем, огонь".