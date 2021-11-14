Актриса і блогерка Катерина Нікітіна, учасниця "Жіночого кварталу", показала яскраві кадри перед черговим виходом в ефір нового випуску зі своїми колегами.
Молода учасниця встигла прославитися своїми ролями в»жіночому кварталі". При цьому відома вона не тільки, як гумористка. Вона також пробувала себе в ролі актриси, брала участь в безлічі проектів, де показала себе як хороша і різнопланова виконавиця.
Одним з гумористичних проектів була "Ліга сміху" і " Хто зверху?". Цього разу Нікітіна вирішила порадувати серією кадрів зі зйомок. У модному вбранні Катерина покрасувалася витонченою фігурою.
Для того, щоб виглядати так, як їй подобається, Нікітіна багато працює, а також з недавніх пір захоплюється танцями на пілоні.
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"Ой, там так красиво буде 😍; приємного перегляду, зустрінемося біля екранів🖤; кращі кадри у неї🔥 🥰; наша зірка 👏; ти сама чарівність😍 🔥 🔥; красавіца❤; Ляля, що з тобою ?» - пишуть в мережі.
Відзначимо, Катерина Нікітіна стала впізнаваною актрисою і резиденткою "жіночого кварталу". Зірка любить фізичні навантаження, хвалиться розкішними розтяжками і практикується танцювати біля пілона. Не забуває Нікітіна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Раніше на інших кадрах Нікітіна була в міні-шортиках і топіку. Зірка крутилася на пілоні, радуючи фігуркою.
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