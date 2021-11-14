Актриса и блогерка Екатерина Никитина, участница "Женского квартала", показала яркие кадры перед очередным выходом в эфир нового выпуска со своими коллегами.

Молодая участница успела прославиться своими ролями в «Женском квартале». При этом известна она не только, как юмористка. Она также пробовала себя в роли актрисы, принимала участие в множестве проектов, где показала себя как хорошая и разноплановая исполнительница.

Одним из юмористичных проектов была "Лига Смеха" и "Хто зверху?". В этот раз Никитина решила порадовать серией кадров со съемок. В модном наряде Катерина покрасовалась изящной фигурой.

Для того, чтобы выглядеть так, как ей нравится, Никитина много работает, а также с недавних пор увлекается танцами на пилоне.

«Ой, там так красиво будет 😍; Приятного просмотра, встретимся возле экранов🖤; Лучшие кадры у неё🔥🥰; Наша звезда 👏; Ты само очарование 😍 🔥🔥; Красавіца❤; Ляля, что с тобой ?» - пишут в сети.

Отметим, Екатерина Никитина стала узнаваемой актрисой и резиденткой "Женского квартала". Звезда любит физические нагрузки, хвастается роскошными растяжками и практикуется танцевать у пилона. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Ранее на других кадрах Никитина была в мини-шортиках и топике. Звезда крутилась на пилоне, радуя фигуркой.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" показала язык под маской зайца

А еще Politeka писала, что звезда «Женского квартала» Никитина впечатлила танцами на пилоне, кадры

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" прямо на пляже продемонстрировала свою гибкость