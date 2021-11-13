Лілія Ребрик, яка нещодавно розсекретили в шоу" Маска", де телеведуча сховалася за образом" феї", показала ефектний образ у спідниці з розрізом.

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала популярною вітчизняною актрисою театру і кіно, а також телеведучою. Зірка має звання майстра спорту України з художньої гімнастики. Нещодавно Лілія брала участь в шоу" Маска", але вибула на самому початку нового сезону. Зірковий детектив Андрій Данилко впізнав телеведучу за образом феї.

На нових кадрах лілія була в кофті і спідниці нижче коліна, але з великим вирізом. Зірка задерла грайливо ніжку, показуючи в розрізі красу.

"Всім затишним вихідним! Одягайтеся тепло, дихайте свіжим осіннім повітрям, насолоджуйтеся сонцем, спіть досхочу, запасайтеся енергією на робочий тиждень і нехай ваша осінь буде #inlove! Люблю кожного з вас – навіть хейтерів", - написала Лілія.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже ніжний і красивий образ, клас", " Лілечка, ви дуже ніжна і красива на цих фото! Гарних Вам вихідних!", "Яка ніжність, шикарний образ, у нас вже восени не пахне, пахне морозами, і сніг лежить, відмінних вихідних. Ми вас дико любимо".

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