Відома актриса Анна Саліванчук вирішила показати, як ніжиться на відпочинку, куди вирушила зовсім недавно, і тепер дивує фігурою в маленьких купальниках.

Анна вирішила відправитися з сім'єю на відпочинок і тепер підкорює пляж фігурою в чорному купальнику. При цьому Саліванчук є чим здивувати, адже для таких форм вона багато працює в спортзалі і часто займається з тренером, щоб повернути розтяжку.

"Звичайно складно на морі з дітьми, обезательно хтось захворіє, але у нас же є аптечка з собою, тому нам не страшний сірий вовк🙈 намагаємося не дивлячись ні на що кайфувати💙», - пишуть Анна під кадрами.

Шанувальники підтримали її пост і були захоплені фігурою:

"Супер хороша😍 😍; Боже яка Гарнюня, ох, Аня; блін, у нас теж Микита захворів відразу в перший день (((температура 39.2 була, але хворів один день, давала противірусну; класно виглядаєш, Аня! 😍Бажаю прекрасного відпочинку! І нехай аптечка пролежить без діла😉; красуня🔥; красива дуже😍; красуня😍 Ах яка жінка яка жінка мені б таку!».

На іншій фотографії Анна відображена сидячи за столиком на красивій веранді, при цьому її майже повністю закриває квітка в горщику, який опинився на передньому плані.

Проте не можна не помітити нову зовнішність актриси-тепер вона ходить з пишними грайливими кучерями, які повністю змінюють її зовнішній вигляд.

Нагадавши, Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук зізналася, на скільки років його старше: "Стара кобила".

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