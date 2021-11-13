Співачка Надія Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра, яка була учасницею шоу" Маска", показала незвичайний образ перед дзеркалом, порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала дуже популярною виконавицею, будучи солісткою ВІА Гри з 2000-го року по 2011. Після цього зірка покинула колектив і займалася зйомками в кіно, а також запустила бренд власного одягу. Нещодавно зірка знімалася в шоу" Маска", де порадувала українців оперним співом, сховавшись за образом"Місяця". Але Андрій Данилко розгадав співачку, яка намагалася ретельно замаскуватися.

На нових кадрах Надя була в сукні, а зверху накинула плащ. Зірка стояла перед дзеркалом, демонструючи розкішний образ.

"Мій органічний стиль!

Поетичний...", - написала Надя".

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Краса", " для чого чіпати своє тіло?", "Нереальна"," Чарівна королева краси", " чудова як завжди!!!".

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