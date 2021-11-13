Певица Надежда Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра, которая была участницей шоу "Маска", показала необычный образ перед зеркалом, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала очень популярной исполнительницей, будучи солисткой ВИА Гры с 2000-го года по 2011. После этого звезда покинула коллектив и занималась съемками в кино, а также запустила бренд собственной одежды. Недавно звезда снималась в шоу "Маска", где порадовала украинцев оперным пением, спрятавшись за образом "Луны". Но Андрей Данилко разгадал певицу, которая пыталась тщательно замаскироваться.

На новых кадрах Надя была в платье, а сверху набросила плащ. Звезда стояла перед зеркалом, демонстрируя роскошный образ.

"Мой органичный стиль!

Поэтический…", - написала Надя".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красота", "Для чего трогать свое тело?", "Нереальная", "Очаровательная королева красоты", "Великолепна как всегда!!!".

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