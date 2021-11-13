Переможниця 10-го сезону популярного проекту "Холостяк" з Максом Михайлюком Даша Ульянова показала, як готується до зйомок у новому образі телеведучої.

Молода гімнастка Даша Ульянова прославилася завдяки своїй участі в шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. І хоча відносини не склалися, запам'ятатися Ульянової вдалося досить швидко, а її витівки з постійними шпагатами тільки підігрівали інтригу.

Віднедавна Даша також пробує себе в ролі телеведучої. Так, Ульянова відправилася робити кар'єру на телебаченні, дівчина стала ведучою на каналі М2. З вересня канал запустив новий чарт"Народний хіт". Це щотижнева добірка, в яку потраплять лідери глядацьких рейтингів.

Її і веде Даша, кожен раз хвалячись модними образами. Зачарувати цього разу Ульянова вирішила костюмом малинового кольору і чорним корсетом з сіточкою. Яскравий макіяж і укладання змінили дівчину.

Раніше переможниця "Холостяка" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Ульянова показала, що вона приїхала в клініку для того, щоб зробити процедури на животі.

"Дівчатка, бачу ваші повідомлення. Це смас ліфтинг. Про властивості процедури читайте в гуглі. Від себе додам: це мало не перша процедура, після якої видимий результат вже на другий раз. Трохи болісно, але терпимо", - розповіла Даша Ульянова.

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