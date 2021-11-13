Победительница 10-го сезона популярного проекта "Холостяк" с Максом Михайлюком Даша Ульянова показала, как готовится к съемкам в новом образе телеведущей.

Молодая гимнастка Даша Ульянова прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где смогла одержать победу. И хотя отношения не сложились, запомниться Ульяновой удалось довольно быстро, а ее выходки с постоянными шпагатами только подогревали интригу.

С недавних пор Даша также пробует себя в роли телеведущей. Так, Ульянова отправилась делать карьеру на телевидении, девушка стала ведущей на канале М2. С сентября канал запустил новый чарт “Народний хіт”. Это еженедельная подборка, в которую попадут лидеры зрительских рейтингов.

Ее и ведет Даша, каждый раз хвастаясь модными образами. Очаровать в этот раз Ульянова решила костюмом малинового цвета и черным корсетом с сеточкой. Яркий макияж и укладка преобразили девушку.

Ранее победительница "Холостяка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Ульянова показала, что она приехала в клинику для того, чтобы сделать процедуры на животе.

"Девочки, вижу ваши сообщения. Это смас лифтинг. Про свойства процедуры читайте в гугле. От себя добавлю: это чуть ли не первая процедура, после которой видимый результат уже на второй раз. Немного болезненно, но терпимо", - рассказала Даша Ульянова.

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