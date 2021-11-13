Христина Соловій, яка брала участь у шоу " Голос країни "і стала улюбленицею лідера гурту" Океан Ельзи " Святослава Вакарчука, випустила новий міні-альбом, через який її розкритикували українці.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій нещодавно презентувала новий міні-альбом "Rosa Ventorum II", до якого увійшли 4 пісні. На пісню" до краю " молода зірка вже випустила кліп. Христина опублікувала пісні на всіх популярних майданчиках, включаючи Ютуб-платформу. Але українці не всі були задоволені творчістю співачки. Соловій вирішила опублікувати частину критики у себе на сторінці в Instagram.

"Хех, не Та вже Христина. Попсняк якийсь", "мені здається, альбом "Любий друг", найкраще, що вона написала", - показала коментарі Христина.

"Так говорили і про мій альбом "Жива вода", коли я записувала"Любий друг". Спасибі за чесний відгук", - написала Соловій у відповідь.

"Ви знали, що я читаю коментарі на "Ютуб"?",- запитала співачка вже в Instagram.

Були на Ютуб і інші коментарі користувачів:

"Якось мені сумно стало за вас Христина, що на вас навішали ярликів то Мілен Фармер, то Бьорк, то Лана дель Рей, Алізе. А ви настільки самобутня, і настільки ХРИСТИНА СОЛОВІЙ, що я не розумію, чому людям складно просто насолодитися артистом", "тепер і вона стала такою ж як і інші співачки - напівроздягненою, що викликає..Ех", " якісь всі пісні одноманітні, нудні. Раз послухав і більше не будеш. А колишні пісні слухаєш і не набридає", "ти погана дівчинка чи хороша", " вже дуже схоже на Земфіру. І мелодія, і вокал. "Ромашка". "Ракета" . Печально...".

Нагадаємо, на зірку "Голосу країни" і улюбленицю Вакарчука обрушився негатив за нове фото

А ще Politeka писала, що зірка "Голос країни" і улюблениця Вакарчука прикрилася одними руками на чуттєвому фото

Також Politeka повідомляла, що зірка "Голос країни" і улюблениця Вакарчука поскаржилася на неприємності



