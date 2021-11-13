Кристина Соловий, которая участвовала в шоу "Голос країни" и стала любимицей лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, выпустила новый мини-альбом, из-за которого ее раскритиковали украинцы.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий недавно презентовала новый мини-альбом "Rosa Ventorum II", в который вошли 4 песни. На песню "До краю" молодая звезда уже выпустила клип. Кристина опубликовала песни на всех популярных площадках, включая Ютуб-платформу. Но украинцы не все были довольны творчеством певицы. Соловий решила опубликовать часть критики у себя на страничке в Инстаграм.

"Хэх, не та уже Кристина. Попсняк какой-то", "Мне кажется, альбом "Любий друг", лучшее, что она написала", - показала комментарии Кристина.

"Так говорили и о моем альбоме "Живая вода", когда я записывала "Любий друг". Спасибо за честный отзыв", - написала Соловий в ответ.

"Вы знали, что я читаю комментарии на "Ютуб"?", - спросила певица уже в Инстаграм.

Были на Ютуб и другие комментарии пользователей:

"Как-то мне грустно стало за вас Кристина, что на вас навешали ярлыков то Милен Фармер, то Бьорк, то Лана дель Рей, Ализе. А вы настолько самобытная, и настолько ХРИСТИНА СОЛОВІЙ, что я не понимаю, почему людям сложно просто насладиться артистом", "теперь и она стала такой же как и другие певицы - полураздетой, вызывающей..эх", "Какие-то все песни однообразны, скучны. Раз послушал и больше не будешь. А бывшие песни слушаешь и не надоедает", "Ты плохая девочка или хорошая", "Уж очень похоже на Земфиру. И мелодия, и вокал. "Ромашки". "Ракеты" . Печально...".

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