Танцівниця Ксенія, дружина Євгенія Кошового з "Квартал 95", показала свій новий образ після салону краси, похвалившись в Instagram.
Як пише Politeka.net, Ксенія Кошова закінчила балетну школу в Москві. Зірка займалася професійно танцями, виступаючи на сцені. Але після весілля з Євгеном Кошовим Ксенія народила двох дочок-Серафиму і Варвару. Після цього дружина Євгенія вирішила зав'язати з танцями і почала кар'єру дизайнера одягу. Зараз екс-танцівниця володіє своїм брендом, який пропонує одяг для жінок і дітей. Не забуває Кошова і про Instagram, де ділиться всім цікавим.
На нових сторіс Ксенія сиділа в салоні краси. Дружині Кошового нанесли макіяж, після чого танцівниця показала результат. На фото Ксенія була зі стильною укладанням волосся і хвалилася своїм мейкапом, позуючи поруч з майстром.
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На останньому сторіс Кошова була вже з чоловіком на балеті, де повинна танцювати Катерина Кухар. Якщо Ксенія була без маски, то Євген вирішив залишитися в ній.
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