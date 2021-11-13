Наречена переможця " Голос. Діти "і" Голосу країни " Романа Сасанчина Іванна розповіла про нові проблеми після того, як у неї каменів живіт, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин перебуває у відносинах з красунею Іванною, яка вже на восьмому місяці вагітності. Пара все не може оформити офіційний шлюб, про що дівчина неодноразово розповідала в Instagram. І Іванна продовжує в сторісах ділиться всім, що з нею відбувається. Так, днями, вагітна дівчина поділилася, що у неї кам'яніє живіт кожні 15-20 хвилин.

Тепер у Іванни трапилася нова біда, про що вона записала свіжі сторіси.

"Я з тих людей, які сидять вдома і примудряються захворіти. Сьогодні з ранку прокинулася з болем в горлі і у мене горло зараз так болить, що це просто жесть. Як можна застудитися вдома?",- запитала Іванна, звертаючись до своїх фоловерів.

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