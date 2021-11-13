Невеста триумфатора "Голос. Діти" и "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна разоткровенничалась о новых проблемах после того, как у нее каменел живот, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин состоит в отношениях с красоткой Иванной, которая уже на восьмом месяце беременности. Пара все не может оформить официальный брак, о чем девушка неоднократно рассказывала в Инстаграм. И Иванна продолжает в сторисах делится всем, что с ней происходит. Так, на днях, беременная девушка поделилась, что у нее каменеет живот каждые 15-20 минут.

Теперь у Иванны случилась новая беда, о чем она записала свежие сторисы.

"Я из тех людей, которые сидят дома и умудряются заболеть. Сегодня с утра проснулась с болем в горле и у меня горло сейчас так болит, что это просто жесть. Как можно простудиться дома?", - спросила Иванна, обращаясь к своим фолловерам.

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